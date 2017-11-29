عزّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أخاه الأمير طلال بن عبدالعزيز في وفاة شقيقته الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز، بزيارته في قصره وتقبيل يده.
وزار الملك سلمان يرافقه الأمير مقرن بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الأربعاء)، شقيقهما الأمير طلال بن عبدالعزيز لتقديم واجب العزاء في وفاة الأميرة مضاوي.
يشار إلى أن الديوان الملكي كان قد أعلن وفاة الأميرة مضاوي أول من أمس الاثنين، وصُلي على جثمان الفقيدة في المسجد الحرام بمكة المكرمة أمس الثلاثاء.
وفق”أخبار24″.
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