أكدت الإدارة العامة للمرور، صحة ما جاء في مقطع فيديو متداول يُوثق وجود كاميرات ضبط آلي على شارع التخصصي بالرياض تضبط مخالفات عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة.
وأوضحت في بيان رسمي، اليوم (الأربعاء)، أن تلك الكاميرات في طور التشغيل التجريبي، مؤكدة أنه لم تُحرر أي مخالفة في الوقت الراهن حتى تُعتمد بشكل رسمي.
وأضافت أن نشر هذه الكاميرات يأتي في إطار التوسع في استخدام التقنية لرصد مخالفتي استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة وكذلك عدم ربط حزام الأمان، لتخفيض معدل الحوادث المرورية.
وكان مقطع الفيديو المتداول، التي اقتبست إدارة المرور صورة منه، رصد الكاميرات المعنية، ومكان تواجدها معلقة في لوحة طرق إرشادية كبيرة في إحدى طرق الرياض.
وفق”أخبار24″.
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