أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم (الأربعاء)، أشكال الفواتير التي سيتلقاها المستهلكون من منافذ البيع ومتاجر التجزئة بعد دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الأول من يناير القادم.
وأفادت الهيئة بأنها أوجبت على المتاجر أن تكون الأسعار على المنتجات المعروضة على أرفف البيع متضمنة المبلغ الإجمالي، الذي يشمل سعر المنتج زائداً ضريبة القيمة المضافة، بحيث لا يختلف السعر عند الشراء عن السعر على بطاقة المنتج عند العرض.
وأكدت هيئة الزكاة والدخل أن الفواتير ستتضمن أسعار المنتجات الإجمالية مع بيان إجمالي المبالغ المستحصلة بوصفها ضرائب إذا كانت المشتريات خاضعة للضريبة، كما سيوضَّح في الفاتورة ما إذا كان المنتج معفى من الضريبة، حتى يتأكد المستهلك من عدم إضافة أي مبالغ على سعره الأصلي.
وفق”أخبار24″.
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