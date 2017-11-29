كشف وزير التعليم أحمد العيسى، اليوم (الأربعاء)، عن أن الوزارة تسعى قدر الإمكان إلى تحقيق رغبة المعلمين والمعلمات إذا لم تؤثر على احتياج المدارس التي يتم النقل منها، وذلك فيما يتعلق بضعف حركة نقل المعلمين والمعلمات لمدينة عرعر.
وقال العيسى، وفقا لـ “الرياض”: “شح الوظائف المتوفرة في الوزارة يصعّب علينا تحقيق رغبات كثير من طلبات النقل”، مؤكدا أن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات ملف ضخم ومشكلة مستمرة على مستوى المملكة وليس في منطقة الحدود الشمالية.
كما أوضح أن الوزارة حققت العام الماضي أكبر حركة نقل ممكنة، ويصعب على الوزارة تحقيق رغبات كثير من طلبات النقل؛ لأن ذلك سيؤدي لتأثر المدارس التي سيتم النقل منها، وخاصة المناطق الصغيرة والنائية من نقص المعلمين والمعلمات.
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