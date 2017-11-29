كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة بشأن مقطع الفيديو الذي أظهر مطاردة رجل أمن في محافظة حفر الباطن لجانٍ حاول الهرب من الدوريات الأمنية بعد ضبطه وبحوزته مسروقات كان يحتفظ بها في صندوق سيارته (تويوتا هايلوكس).
وقالت المصادر، بحسب “سبق”، إن رجلي أمن كانا يؤديان عملهما في ساعة متأخرة وشاهدا مركبة منزوعة اللوحات يستقلها شخصان، وبعد إيقافها تأكدا من تطابق مواصفاتها مع مركبة مبلغ باستخدامها في جرائم سرقة.
وأضافت أن أحد رجلي الأمن شاهد المسروقات داخل السيارة أثناء طلبه من السائق إظهار بطاقة هويته؛ لكن السائق حاول مباشرة الهرب، فقفز رجل الأمن إلى داخل المركبة ليمنعهما من الهرب.
وأفادت بأن سائق المركبة انطلق بها وسط مقاومة رجل الأمن له ومحاولته إيقاف المركبة بالقوة، وأثناء ذلك اصطدمت المركبة بعدة أرصفة واقتحمت باحة أحد الجوامع، ما أدى لسقوط رجل الأمن والمشتبه بهما من المركبة.
وأكدت المصادر أن شرطة المحافظة كرّمت رجل الأمن الذي استمر في ملاحقة أحد المشتبه بهما على قدميه، واستطاع السيطرة عليه حتى وصول الدورية للموقع.
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