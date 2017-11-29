تسببت عبارة أطلقها فنان العرب محمد عبده أثناء حضوره ندوة لتكريم الراحل الشاعر إبراهيم خفاجي، في غضب مسؤولي وجماهير نادي الوحدة.
وقال محمد عبده خلال كلمة له في الندوة التي أقامتها جمعية الفنون والثقافة في جدة: “الوحدة قلعة كؤوس”، قبل أن يجيب على استفسار حول ذلك قائلا: “أقولكم كيف، عندما يكون في الدوري الممتاز ينصقع من الفرق ويهبط”.
وعلق أمين عام نادي الوحدة المحامي مؤيد السنوسي على الواقعة قائلا إن رجالات النادي وجماهيره يرفضون العبارة التهكمية التي صدرت منه، مؤكدا أنها إساءة للكيان، مشددا على أن أسلوبه لا يليق بمن يلقب بفنان العرب.
وفق”أخبار24″.
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