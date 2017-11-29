دشن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأربعاء، مشروع تطوير الكورنيش الشمالي بجدة لمرحلتيه “الرابعة والخامسة”، الذي يُعد أكبر مشروع تطويري لواجهة جدة البحرية على الإطلاق.
ويقع المشروع على امتداد ساحل البحر الأحمر على مساحة تتجاوز 720 ألف م2، وبطول يزيد على أربعة كيلومترات، بتكلفة إجمالية قُدرت بـ800 مليون ريال.
وتفتح الواجهة البحرية الجديدة أبوابها للسكان والزائرين وتحمل شعارها الجديد المستوحى من طائر النورس الذي ينتشر على شواطئ جدة، ويتمثل الشعار في سرب من طائر النورس يحمل دلالة على امتداد واجهة جدة البحرية من الشمال إلى الجنوب.
فيديو | مستشار #خادم_الحرمين_الشريفين أمير #مكة_المكرمة يدشن مشروع#واجهة_جدة_البحرية #JW. #الإخبارية #عاجل pic.twitter.com/Vdg9MDfumB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧
تعرف على مشروع #واجهة_جدة_البحرية #JW https://t.co/6TVnfZ6jPopic.twitter.com/1ZwuGeQndl
— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧
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