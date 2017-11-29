قرر أحد زعماء كروات البوسنة، اليوم الأربعاء، إنهاء حياته بطريقة غريبة أثناء إجراءات محاكمته في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية.
وتناول القائد العسكري السابق سلوبودان برالياك السمّ داخل قاعة المحاكمة، ما دفع القضاة إلى تعليق المحاكمة واستدعاء الأطباء لمحاولة إسعافه، وبعد نقله إلى المستشفى أُعلن عن وفاته متأثرا بجرعة السمّ التي تناولها.
وكان برالياك قد قال للقضاة قبل تجرعه للسم إنه بريء من التهم الموجهة إليه، نافياً أن يكون قد ارتكب أي جريمة حرب.
وكانت المحكمة قد قضت بسجن القائد الكرواتي عشرين سنة، بعدما اتهم بارتكاب 9 حالات انتهاك لاتفاقيات جنيف، و9 حالات أخرى لانتهاك قواعد الحرب و8 حالات لارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كما أدين برالياك بقتل المدنيين والمعاملة غير الإنسانية، والتهجير القسري وتدمير غير مبرر للممتلكات والاضطهاد بدوافع سياسية أو دينية أو عرقية وتهم أخرى.
وفق”أخبار24″.
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