وجّه الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان مشرفي القنوات التلفزيونية ومديري محطات التلفزيون في جميع مناطق المملكة بالتشديد على العاملين في القنوات بالالتزام بمواعيد الحضور والانصراف.
كما فوّض الرئيسُ التنفيذي مدير المتابعة بإجراء جولات تفتيشية للتأكد من حضور الموظفين عند الساعة الثامنة صباحاً، والتحقق من تقييد أسماء جميع العاملين والمتعاقدين في سجلات الحضور والانصراف.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة قراراً بإعادة تشكيل لجنة الاستقطاب وتطعيمها بكفاءات جديدة ومهنية لتسريع عملية التوطين، وذلك في إطار التزام الهيئة بتوطين المذيعات في القنوات السعودية. وفق “أخبار24”.
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