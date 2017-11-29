استقبل خادم الحرمين الشريفين، اليوم (الأربعاء)، رئيس مجلس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، في قصره بالرياض، حيث أقام مأدبة غداء تكريمًا له، وذلك بحضور عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين بالمملكة.
كما شهد اللقاء توقيع اتفاقيتين بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا، فقد تم توقيع اتفاقية للتعاون في المجال الزراعي والثروة السمكية والحيوانية؛ وقعها من الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومن الجانب البلغاري وزير الزراعة والأغذية والغابات رومين بوروجانوف.
كما تم توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي؛ وقعها من الجانب السعودي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومن الجانب البلغاري نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة الخارجية ايكاتيرينا زاخاريفا.
وفق “أخبار24”.
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