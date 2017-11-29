كشف مدير إدارة الإحصاء بالمديرية العامة لـحرس الحدود العميد محمد القحطاني، ضبط أكثر من 18 مليون حبة مخدرة، 80% منها في تبوك، وأكثر من 22 طنا من الحشيش وأسلحة ثقيلة ومتنوعة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم (الأربعاء) للكشف عن نتائج تنفيذ مهام حرس الحدود عام 1438هـ، أن دوريات حرس الحدود باشرت 5297 حالة أمنية، مشيرا إلى أنه اعتُرضت 2779 حالة تسلل للداخل، و500 حالة تسلل للخارج، وأكثر المتسللين مطلوبون أمنيا وجنائيا.
وأبان العقيد القحطاني أن قوات حرس الحدود تمكنت كذلك من ضبط 3554 قطعة سلاح متنوعة، والعديد من السلاح الثقيل.
وأشار إلى ضبط 6447 قضية تهريب و4656 مهربا، مؤكداً أن أغلب عمليات القبض على المهربين تمت تحت تبادل إطلاق النار.
في السياق نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إن حالات التسلل انخفضت لأقل من 10% مقارنة بفترات سابقة.
فيما أوضح المتحدث باسم حرس الحدود العقيد ساهر الحربي إن الإرهاب البحري يمثل أحد المهددات الأمنية، وإن حالات القرصنة التي سجلت العام الماضي بلغت 4 حالات. وفق”أخبار24″.
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