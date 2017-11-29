وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بتعميم مقال صحفي للكاتب فهد الأحمري بعنوان “من السواعد الحمراء إلى السواعد السمراء”، ونشره في كل الصحف المحلية، داعيا جميع المواطنين إلى قراءته.
واختار أمير مكة فقرة من المقالة، وعلق عليها بالقول: “أقدم هذه الفقرة إلى كل سعودي يعتز بوطنه ومواطنيه”.
ويروي المقال قصة شخص عاش في الماضي على رعي الغنم وركوب الدواب، لكنه عاصر طفرة التقدم الحضاري بالمملكة والقفزات الهائلة التي حققتها رغم ظروفه، فخورا بما حققته ومعتزا بماضيه الذي يعشقه.
من جانبه، أعرب الأحمري وفقا لـ”الحياة” عن شكره للأمير الفيصل، لافتا إلى أن المقال يتحدث عن شخصه وأنه أسقطها بهذا الشكل لتجنب الحديث عن النفس، قائلا: “فخور جداً بالماضي الجميل على رغم قساوته إلا أنه يظل ذكرى جميلة وملهمة أيضاً.
ولفت إلى أن المقالة رسالة إلى الكثير من أبناء الوطن الذين كافحوا قديما، ورسالة لجيل اليوم ليقرأ شيئاً عن ماضي الوطن وتنقلاته الجميلة وما قدمه لأبنائه، وأيضا إلى أيضاً إلى أعداء الوطن خاصة من يعيرونه بالناقة والخيمة.
وفق”أخبار24″.
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