أطاحت شرطة منطقة الرياض اليوم الأربعاء بـ3 مواطنين أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، تورطوا في محاولة الاعتداء على حدثين بالسلاح الأبيض، في حادثة كان قد وثقها مقطع فيديو جرى تداوله قبل يومين.
وأوضحت شرطة الرياض أنه تم تكثيف البحث والتحري والإطاحة بالمتهمين في وقت قياسي، بعد صدور توجيه وزير الداخلية بضبط الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت، نظراً لجرأتهم على النظام.
وبحسب المتحدث بشرطة منطقة الرياض، فإن الجهات الأمنية تابعت مقاطع فيديو متداولة توثق لحظة نزول شخص من سيارة ليلاحق حدثين بساطور كان يحمله، ثم لاذت السيارة بالفرار بعد نجاح الحدثين في الهرب، مبيناً أنه بتحليل المقاطع تعرفت الجهات الأمنية على هوية المشتبه بهم وهم 3 سعوديين أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، فألقي القبض عليهم عبر كمين محكم.
وأضاف متحدث الشرطة، أن المتهمين الثلاثة بعد القبض عليهم أقروا بارتكاب جريمتهم، باستخدامهم سيارة مسروقة في تحركاتهم، إضافة إلى قيامهم بتهديد المارة وسلب ما بحوزتهم، ودلوا على مكان إخفاء السيارة، وعثرت الشرطة بداخلها على سلاح الجريمة وقارورة بها مسكر، وجرى التحفظ عليهم، وهم الآن رهن التحقيق بشأن قضايا مماثلة مسجلة ضد مجهول.
وكان مقطع فيديو متداول أظهر سيارة تترصد بحدثين داخل أحد الأحياء السكنية، ثم ينزل منها شخص ويطارد الحدثين بساطور كان يحمله محاولا الاعتداء عليهما، وبعد فشله في اللحاق بهما وانتباه بعض أصحاب البيوت المجاورة عاد المعتدي إلى المركبة التي لاذت بالفرار.
بعز النهار ودون اي خوف! ياليت يتم القبض عليه بأسرع مايمكن ..
هذي ميزة وضع الكاميرات في الشارع!لو لاالله ثم هي ماعرفنا شيء #محاولة_خطف_طفل pic.twitter.com/8eleRCBfyP
— غادة العيدي (@ghadahaleidi) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧
الاطفال خايفين من البدايه pic.twitter.com/Z5mg7sd6Nq
— كلنا سلمان ال سعود (@abdual2030) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧
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