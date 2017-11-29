زار مدير المنتخب السعودي ماجد عبدالله أول من أمس طاقم مسلسل “العاصوف”، أثناء تصور الجزء الثاني منه في أبو ظبي، وحضر كواليس تصوير عددٍ من المشاهد.
وأظهرت صورة متداولة ماجد عبدالله يقف وسط أبرز الممثلين المشاركين في مسلسل “العاصوف”، وهم ناصر القصبي وحبيب الحبيب، والممثلتين ريم العبدالله وزارا البلوشي.
فيما أظهر مقطع فيديو ماجد عبدالله مع الممثلة ريم العبدالله، وهو يشيد بما حضره من تصوير مشاهد المسلسل، مبدياً إعجابه بالعمل وفكرته، وبالجهد الذي يبذل فيه.
يذكر أن مسلسل “العاصوف” الذي يتكون من 5 أجزاء يتوقع أن يُعرض الجزء الأول منه قريباً، وهو يحكي الحياة السعودية منذ فترة ما قبل الصحوة وحتى الآن.
نجم الكرة السعودية #ماجد_عبدالله يُشارك في تصوير إحدى حلقات مسلسل #سيلفي مع ( ناصر القصبي وريم عبدالله وحبيب الحبيب ) إستعداداً لعرضه في #رمضان المقبلpic.twitter.com/XDZAGSvXc7
— وطني الرياضي (@WataniSport) November 29, 2017 وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج