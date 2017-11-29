حصل المحترف السوري بصفوف نادي الهلال عمر خربين على جائزة أفضل لاعب في آسيا، بعد تفوقه على الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”.
وتسلّم خربين الجائزة خلال حفل الاتحاد الآسيوي لهذا العام 2017، الذي جرى تنظيمه اليوم الأربعاء بمسرح اكسرا كينغ باور بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
فيما حصل رئيس هيئة الرياضة بدولة الإمارات العربية يوسف السركال على جائزة الماسة الآسيوية لهذا العام، فيما نال الاتحاد الإيراني لكرة القدم جائزة أفضل اتحاد رياضي في آسيا، في حين كانت جائزة أفضل اتحاد رياضي متطور في آسيا من نصيب الاتحاد الصيني لكرة القدم.
وحصدت المدربة أساكوناكاكورا جائزة أفضل مدربة في آسيا، وكان لقب أفضل مدرب في آسيا من نصيب مدرب فريق أوراوا الياباني، بعد أن قاد فريقه للقب دوري أبطال آسيا على حساب الهلال. وفق”أخبار 24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج