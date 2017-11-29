أصدرت الخطوط الجوية السعودية بياناً توضيحياً نفت من خلاله ما تردد عن أن عدداً من طياريها ممنوعون من الطيران بسبب تعليق رخصتهم.
وقالت الخطوط السعودية في بيانٍ مقتضب: “تعليقاً على المعلومات المتداولة في بعض الصحف والمواقع، أكد نائب الرئيس للسلامة وأمن الطيران والجودة لدى الخطوط السعودية، الكابتن ثامر بن صالح الخويطر، أنه لا يوجد أي طيار يعمل في الخطوط الجوية العربية السعودية ممنوع عن الطيران بسبب تعليق رخصته”.
وكانت صحيفة محلية قد ذكرت أن 60 طياراً بالخطوط الجوية السعودية مدرجون على قوائم “الممنوعين من الطيران” من قِبل 14 جهة خارجية، عازية ذلك إلى تعرضهم لمضايقات واحتجاز ببعض البلدان الأخرى، الأمر الذي نفته الخطوط السعودية. وفق”أخبار24″.
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