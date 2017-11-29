دعت وزارة الخدمة المدنية 1546 مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية؛ لمراجعة أي من فروعها ومكاتبها بمختلف مناطق المملكة اعتبارا من الأحد القادم وحتى نهاية دوام الخميس الموافق 26 ربيع الأول 1439؛ لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية.
وأكدت الوزارة على المدعوين بضرورة اصطحاب الوثائق اللازمة، مشيرة إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم واتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية.
وشددت على أن من لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشيح، فإن ذلك سيعتبر عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت عن شغور 3366 وظيفة صحية (2238 للرجال و1128 للنساء)، قبل أن تعلن قبول 1607 من المتقدمين والمتقدمات، وتدعوهم لمراجعة فروعها المختلفة لإجراءات المطابقة النهائية لبياناتهم. وفق”أخبار24″.
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