أعلن رئيس مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الرابعة.
وفاز بالجائزة عن فئة المخترعين كل من: الفريق البحثي بأرامكو السعودية المكون من (الدكتور محمود باهي محمود نورالدين، ومانع محمد عبدالله العويض، وعبدالعزيز محمد عبدالله النتيفي، وفيصل فهد عبدالرحمن الموسى) لحصوله على (10) اختراعات حول كفاءة الطاقة.
كما فاز الفريق البحثي بأرامكو المكون من (الدكتور علي عبدالله اليوسف، وصلاح حمد الصالح، والدكتور عبدالعزيز عبيد الكعبي) عن اختراعهم المتعلق باستخراج النفط من المكامن الكربونية، وأيضا الفريق البحثي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكون من (الدكتور زين حسن يماني، والدكتور محمد ناسيروزامان شيخ) عن الاختراع المتعلق بالمحفزات، والدكتور عبدالله خلف الهويش من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن اختراعه المتعلق بقسطرة غسيل الكلى.
وفي فئة الموهوبين فاز بالجائزة ستة موهوبين هم: ود بنت سالم بن محمد باطرفي (طالبة في مدارس التربية الأهلية – الرياض)، وخلود بنت محمد بن علي العباسي (طالبة في مدارس رياض نجد – الرياض)، وريناد بنت يحى بن عابد بن سالم أبو الجمال (طالبة في مدارس دار الفكر – جدة) للفئة العمرية ما دون 18 عاماً.
كما فازت نوف بنت خالد بن حسن حماد (طالبة طب وجراحة في جامعة طيبة – المدينة المنورة)، وشادن بنت نايف بن خلف الهمزاني الشمري (طالبة في جامعة حائل) للفئة العمرية 18 – 25 عاماً.
وفاز بالجائزة للفئة العمرية ما فوق 25 عاماً الدكتور ياسين بن محمد بن ياسين عرابي (مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ـ وزارة الحرس الوطني).
وبين الأمير تركي، أن أمانة الجائزة تلقت في دورتها الرابعة 412 ترشيحاً، تنوعت تخصصاتها لتشمل جميع مجالات العلوم والتقنية والابتكار. وفق”أخبار24″.
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