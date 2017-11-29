شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمؤسسة تجارية متخصصة في بيع الإطارات وقطع غيار السيارات، وذلك بنشر حكم صادر بحقها في صحيفتين محليتين، وذلك بعد إدانتها بارتكاب مخالفة الغش التجاري.
وكانت مؤسسة حجاب محمد الحجاب للتجارة، مثلت أمام المحكمة الجزائية بالرياض، بتهمة ممارسة الغش التجاري، لإعلانها عن تخفيضات تجارية دون الحصول على الترخيص المطلوب.
وأصدرت المحكمة حكماً بحق المؤسسة المذكورة، تضمن الغرامة المالية والتشهير بها، بنشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتها.
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