وجه أعضاء بمجلس الشورى انتقادات حادة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ووصف الأعضاء جهود هيئة الهلال الأحمر بالمشتتة، وبأنها لا تستطيع الوفاء بواجباتها.
وأوضح الدكتور عدنان البار أن الهيئة لديها 161 طبيباً بينهم استشاري وأربعة متخصصين فقط، فيما عدد مراكزها الإسعافية على مستوى المملكة 391 مركزاً في دولة تعتبر شبه قارة، حسب تعبيره.
وانتقد العضو مفرح الزهراني، قائلاً إن الإسعاف الطائر خدمة مميزة ولم يعد يعمل رغم امتلاك الهيئة لـ11 طائرة إلا أنه لا يوجد لها منصات للهبوط ولا تسمح لها الجهات الأخرى باستخدام منصاتها، مشيرا إلى أن هذه الطائرات متوقفة عن العمل ومخزَّنة بمستودعات في دولة مجاورة، وفقاً لعقد إيجار.
وفي سياق آخر، أسقط المجلس أيضا أمس توصية تنادي بتمكين المواطنات من تولي مناصب قيادية في سفارات المملكة بالخارج، حيث لم تحصل التوصية على النصاب المطلوب لتمريرها. وفق”أخبار24
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