نفى مصدر اتحادي مطلع ما تردد في الأيام القليلة الماضية عن قرب توقيع الهلال مع نجم الاتحاد فهد المولد، مستغلا غياب اللاعب عن تدريبات فريقه في اليومين
الماضيين.
وأكد المصدر المطلع أن عقد فهد المولد مازال في الفترة المحمية ولم يدخل الفترة الحرة بعد، التي تجيز له التعاقد او التفاوض مع أي نادٍ، فضلاً عن وجود رغبة مشتركة بين اللاعب والاتحاد على الاستمرار معا.
وشدد المصدر على ان ميثاق الشرف الذي وقعه رؤساء الاندية برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يمنع نادي الهلال من الإقدام على التفاوض مع فهد المولد من خلال الأبواب الخلفية، خاصة ان قصة ازمة الحارس محمد العويس، وتوقيعه للاهلي قادما من الشباب مازالت ماثلة، وستكون درساً لجميع اللاعبين ولكل الاندية.
من جهة ثانية، كشف مصدر داخل البيت الاتحادي «للمدينة» أن إدارة النادي ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل مع وكيل أعمال اللاعب فهد المولد للجلوس معه على طاولة المفاوضات وتقديم العرض المبدئي لتجديد عقده مع العميد قبل دخوله الفترة الحرة والتي تخوله الانتقال دون الرجوع إلى ناديه. وفق”أخبار24″.
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