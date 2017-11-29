تنتهي اليوم المهلة الممنوحة من قبل الاتحاد الدولي الفيفا للاعب الباراجواياني فيكتور ايالا للرد على شكوى النصر بعدم انضمامه لتدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، بعد أن كان اللاعب ووكيل أعماله قد أكدا خلال فترة الانتقالات الصيفية على أن هناك عدة أندية وفي مقدمتها بوكا جينيور الارجنتيني مهتمة بالتعاقد معه، بيد أن الاتفاقية لم تتم لرفض نادي النصر تقسيط مبلغ الصفقة على أربع دفعات، قبل أن يتجاهل اللاعب ووكيل أعماله اتصالات النصراويين والرد على خطاباتهم الرسمية.
ويطالب النصر آيالا بدفع مبلغ مليوني دولار مقابل عدم عودته للتدريبات، وهو ما وافقت عليه لجنة الانضباط بالفيفا مطالبة إدارة النصر بانتظار رد وكيل أعمال اللاعب على خطاب الفيفا. وكان محامي نادي النصر خالد بوغرارة قد تلقى عدة اتصالات من الشركة المالكة لعقد اللاعب من أجل تسوية القضية دون اللجوء للفيفا وهو ما رفضه بوغرارة بناء على توجيه إدارة النصر.
من جانب آخر، اضطر المدرب البوليفي جوستافو كوينتيروس للاستعانة بالمهاجم الليبيري ويليام جيبور في القائمة الأساسية التي سيدخل بها في مواجهة اليوم الأربعاء أمام الفتح في الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين بعد قرار لجنة الانضباط بإيقاف المهاجم محمد السهلاوي، وعقد جوستافو اجتماعا مع جيبور مطالبا إياه بإظهار قدراته الفنية التي كان عليها أثناء مشاركته في الدوري المغربي، مؤكدا أن هذه المباراة ستحدد مصيره في البقاء في النصر من عدمه. وفق”أخبار24″.
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