أكد حسين المقهوي لاعب النادي الأهلي على جاهزية فريقه لمواجهة الهلال الجمعة المقبل، مشيرا إلى قدرتهم على الفوز والعودة بالنقاط الثلاث من الرياض.
وقال المقهوي في حديثه لـ”عين اليوم”: “أكملنا استعدادتنا لمواجهة الهلال والفريق على أتم الجاهزية لخوض اللقاء، ولا يقصنا سوى الفوز في المباراة.
وبين المقهوي أن المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف مدرب كبير وشكل إضافة مميزة للنادي الأهلي، وقادر على قيادتهم إلى تحقيق البطولات هذا الموسم.
من جانبه أشاد المحترف البرازيلي كلاوديمير دي سوزا بالمدرب ريبيروف وبين أنه قادر على تحقيق طموحاتهم بسبب القدارات الكبيرة التي يمتلكها الأوكراني.
وأكد كلاوديمير على أن خروج الهلال من الآسيوية وخسارته المباراة النهائية لا يعنيهم، مبينا أن اهتمامهم منصب على فريقهم فقط. وفق”اخبار24”.
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