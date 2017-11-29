اتهم ناصر الهويدي، رئيس الباطن، نادي الظفرة الإماراتي، في هروب المهاجم البرازيلي جورجي داسيلفا ومفاوضته، مؤكدا في الوقت ذاته، على حفظ حقوق النادي السعودي برفع شكوى رسمية.
وقال الهويدي في حديثه لـ”في المرمى”: “لم يحسم أمر داسيلفا بعد، اللاعب دبر له هروبه ومفاوضته خلف النادي، والغريب هو ترتيب هروبه ودخوله إلى تدريبات الظفرة الإماراتي”.
وتابع: “الأمر خطير في كرة القدم، الظفرة هو من هرب اللاعب عقب مباراة القادسية وصل فجرا، وغادر إلى الرياض ومن ثم إلى الإمارات مباشرة”.
ويواصل رئيس نادي الباطن: “نادي الظفرة الإماراتي فاوض سيلفا في فترة سابقة، وما فعلوه صدمة وأمر غريب، لكننا سنرفع شكوى رسمية وسنحفظ حقوق النادي”. وفق”أخبار24″.
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