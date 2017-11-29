أقامت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز كلية خدمة المجتمع ، شطر الطالبات ورشة عمل ” كيف تكونين رائدة أعمال ناجحه ” و التي قدمتها الأستاذة / إبتسام بنت فهد السعيد . وذلك خلال الفترة الصباحية يوم الإثنين الموافق 1439/3/9 حيث ركزت على معرفة الفرق بين ريادة الإعمال و المشاريع المتوسطه أو الصغيره ، إضافه إكتسابهن كيف يبدعن في ريادة الإعمال و كيف يؤسسنا مشاريع تكون متميزه و ذات قيمه مضافه على المشاريع القائمه ، و كيف تُرسم الخطط المستقبلية لتكون رائده في مجال الثراء لا الإكتفاء ، و تحفيز روح المغامره لدى الطالبات وفق خطط مدروسه و شغفهن بالعلوم المهتمه بذلك، بالإضافه إلى حثهن على المشاركة في المؤتمرات والندوات المهتمه في هذه المجال ، و تقديم الأفكار و الأبحاث العلميه التي تخدمهن في حياتهم المستقبليه في تطوير مشاريع قائمه أو اقتراح مشاريع جديده ، كما أوصتهن بإستغلال الفرصه بالمساهمه في تمثيل الجامعة بأي محافل تتعلق بهذا المجال ، و إنتهاز دعم الجامعة لهن والتي تساهم بتذليل جميع العقبات و تسهيل الطرق لدى طلابها ،كما أختتمت الورشه بالشكر لطالبات الكلية التي أثرينا الأفكار و التفاعل في ورشة العمل مما دل على وجود كم هائل من الأفكار التي تخدم في تنمية الدولة إقتصاديا ، و شكرها موصول إلى وكيلة كلية خدمة المجتمع الدكتوره أمينة المشحن و الأستاذه سناء عزام لحرصهن و جْل إهتمامهن على تطوير الطالبات والسعي على تحفيزهن و مشاركتهن في مجالات تخدم المجتمع.
علما إن الإستاذه إبتسام بنت فهد السعيد هي سيدة اعمال و عضو الجمعيه السعوديه للإداره و الإبحاث العلميه ومدير مصرف و محلل مالي سابق ، وهي تحرص على تقديم مثل هذه الورش العمل لحث جيل الشباب على الإبداع و البحث عن الفرص التي تخدمهم و تساهم في تحريك عجلة التنميه الاقتصاديه للدوله وتساهم بالحد من البطاله .
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