أكد والد الفتاة التي توفيت أمس (الاثنين) متأثرة بإصابتها بالتسمم الغذائي بعد تناولها وجبة من أحد مطاعم محايل عسير، عزمه على مقاضاة المتسبب في موت ابنته البالغة من العمر 23 عاماً.
وقال المواطن أحمد فايع، بعد تشييعه جنازة ابنته ودفنها، إنه لن يسمح للمتسبب في وفاة ابنته بالإفلات من العدالة، مشيداً، بحسب “عكاظ”، بجهود الجهات الأمنية في التحقيق في القضية.
وكانت حادثة التسمم قد أدت لإصابة أربع فتيات من عائلة واحدة بالتسمم الغذائي، وتوفيت إحداهن بعد نقلها للمستشفى المركزي بمنطقة عسير، في حين تحسنت حالة الفتيات الثلاث الأخريات.
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