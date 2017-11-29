توفي اليوم الأستاذ جماز عبدالله السحيمي رئيس هيئة السوق المالية الأسبق، هذا وستقام الصلاة عليه يوم غد الأربعاء بعد صلاة العصر في مدينة الرياض.
وتقلد السحيمي العديد من المناصب، كان من بينها وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1989، حتى تم تعيينه أول رئيس لهيئة السوق المالية في عام 2004، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2006، وانتقل بعدها إلى بنك الخليج الدولي كرئيس مجلس إدارة.
يُذكر أن كريمته “سارة السحيمي” تتولى حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة تداول. وفق”أخبار24″.
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