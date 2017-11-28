نشرت وزارة النقل تقريرها الشهري، اليوم (الثلاثاء)، الذي كشف عن انخفاض ملحوظ لوفيات حوادث السير خلال شهر أكتوبر الماضي، على الرغم من زيادة عدد الحوادث، مقارنة بمتوسط الوفيات المسجّل خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وكشف التقرير عن زيادة عدد الحوادث خلال الشهر الماضي إلى 1308 حوادث، مقارنة بـ1150حادثًا خلال شهر سبتمبر السابق، في حين بلغ عدد الحوادث خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري (مارس – أكتوبر) 10818 حادثًا.
فيما وصلت وفيات شهر أكتوبر إلى 145 وفاة، مقارنة بـ170 حالة وفاة خلال شهر سبتمبر الماضي، بانخفاض نسبته 15 %، وبمتوسط 177 حالة وفاة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.
وفيما يتعلق بالإصابات، ذكر التقرير أن الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي شهدت تسجيل 11441 إصابة، حيث سجل عدد الإصابات ارتفاعًا في أكتوبر مقارنة بسبتمبر ، حيث بلغت فيه الإصابات 959 إصابة مقارنة بـ903 إصابات خلال شهر سبتمبر.
واستعرض التقرير أكثر الطرق من ناحية الوفيات خلال شهر أكتوبر، وجاء طريقا نجران – شرورة، والدرب – أبها، والخرج – البطحا في المقدمة؛ بواقع 6 وفيات لكل طريق، ثم طريقا الرياض – بيشة، وجدة – جازان، بواقع 5 وفيات لكل طريق، تلاهما طريق الرياض – مكة بواقع 4 وفيات، ثم طريق المدينة – مكة بوفاتين، في حين لم يسجل طريق الحوية – الطائف أي وفيات بسبب حوادث الطرق خلال الشهر الماضي.
كما رصد التقرير تراجع متوسط سرعة المركبات خلال شهر أكتوبر إلى 101 كلم/ساعة على الطرق السريعة، من متوسط قدره 103 كلم/ساعة خلال الربع الثالث من العام، كما انخفض متوسط السرعة على الطرق الأخرى (المزدوجة والمفردة) خلال أكتوبر إلى 98 كلم/ ساعة، مقارنة بـ 99 كلم/ساعة خلال الربع الثالث. وفق”أخبار24″.
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