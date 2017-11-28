وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي نشوب مشاجرة بين موظف تابع لأمانة منطقة الرياض ومواطن، في منطقة برية كانت تجري فيها الأمانة عمليات إزالة للمخيمات والتعديات المخالفة على الأراضي الحكومية.
ورصد المقطع إصرار موظف الأمانة على مصادرة أسطوانة غاز كانت في المخيم الذي تجري إزالته، في حين أصر المواطن على التمسك بالأسطوانة وحاول منع الموظف من مصادرتها؛ لكنه فشل في ذلك، واستطاع الموظف وضعها في سيارة تابعة للأمانة، مؤكداً أنه يطبق الأنظمة.
من جهتها، أصدرت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، بياناً بشأن الحادثة، أكدت فيه اعتراضها على تصرف الموظف، موضحة أنها لا تقره على أي حال، وواصفة إياه بالتصرف الفردي، حيث كان بإمكان الموظف طلب تدخل الدوريات الأمنية المرافقة لفرق الأمانة.
كما لفتت الأمانة إلى أن الموظف سيحاسَب، كما أن الواقعة قيد المتابعة من قبل الدوائر المختصة، مبينةً أن التعليمات تنص على إعداد محاضر بالأغراض المصادرَة وتسليم المخالفين إشعارات بالمراجعة، كما أفادت بأن المواد القابلة للاشتعال كأسطوانات الغاز تُبعد من المواقع قبل بدء عملية الإزالة، درءاً لوقوع حرائق. وفق “أخبار24”.
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