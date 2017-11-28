أدى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء، مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء، صلاة الميت على الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز.
كما صاحب الأميران خالد وأحمد في الصلاة على الفقيدة، كل من الأمير ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير مكة المكرمة.
وكان الديوان الملكي قد أعلن مساء أمس (الاثنين) وفاة الأمير مضاوي بنت عبدالعزيز.
وفق”أخبار24″.
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