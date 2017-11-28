أكد حساب ضريبة القيمة المضافة أن عمليات السحب النقدي عبر الصراف الآلي معفاة من الضريبة، وألا صحة لما تردد عن احتساب نسبة 5% قيمة الضريبة عند السحب من صراف يتبع لبنك آخر.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مزاعم أن عمليات السحب ببطاقة الصراف من صراف بنك آخر غير بنك صاحب البطاقة، ستُحتسب عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، اعتباراً من مطلع يناير المقبل موعد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي أوضحته الجمعية وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج