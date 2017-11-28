أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي استمرت أسبوعين لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والأمن عن ضبط 99135 مخالفًا ، منهم 57546 مخالفًا لنظام الإقامة، و17303 مخالفين لنظام أمن الحدود، و24286 مخالفًا لنظام العمل.
فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل 1325 شخصًا، 79 % منهم يمنيو الجنسية، و20 % إثيوبيو الجنسية، و1 % جنسيات أخرى، تم ترحيل 564 منهم، وضبط 29 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
كما ضُبط 376 شخصاً حاولوا التستر وإيواء مقيمين مخالفين وإيقاف 48 مواطناً، وإيقاع العقوبات النظامية الفورية بحق 29 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم 19 سعودياً.
وتنفذ إدارات توقيف الوافدين الأنظمة بحق 12075 وافداً مخالفاً، منهم 10970 رجلاً، و1105 نساء، فيما رُحّل 14997 مخالفاً، وأوقِعت العقوبات الفورية بحق 9590 مخالفاً، وتمت إحالة 12395 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 12808 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم. وفق”أخبار24″.
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