تفاعل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ مع الوضع المالي والاجتماعي لأسرة حارس المنتخب السعودي والنصر الراحل “مبروك التركي”، ووجّه بمساعدتهم بـ100 ألف ريال.
وكشف الواقع المعيش لأسرة الحارس الدولي الراحل مبروك التركي، بحسب “سلطان” نجل الحارس الدولي، أنهم يعيشون في سطح ببناية به غرفتان بحي المنفوحة العام جنوب الرياض، وفقا لـ”عكاظ”.
وأبان النجل الوحيد لحارس النصر السابق (33 عاما)، أن والدته أرملة “مبروك التركي” تعمل “صبّابة شاي” في الأفراح والمناسبات، إضافة إلى الضمان الاجتماعي، كاشفا عن فصل الكهرباء عنهم لشهرين في الصيف بسبب عدم سداد الفاتورة قبل أن يقوم بسدادها رئيس رابطة لاعبي النصر القدامى الكابتن هاشم سرور.
وأضاف أنه يعمل في وظيفة لا يتجاوز راتبه فيها 3600 ريال شهريا، ويعيش مع والدته وأخته التي توفي زوجها ولها أربعة أطفال، وكل دخلنا هو ما ذكرته.
يشار إلى أن “مبروك التركي” توفي عام 1404هـ في حادث مروري أثناء ذهابه من معسكر إعدادي للمنتخب السعودي للاطمئنان على والدته.
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