أكد والد أحد الطفلين اللذين تعرضا لمحاولة الاعتداء عليهما من قبل شخص يحمل “ساطورا” في أحد أحياء وسط مدينة الرياض — أن الشرطة تمكنت من القبض على أحد الجانيين المتورطين في الجريمة.
وأضاف، وفقاً لـ”تواصل”، أن الجاني المقبوض عليه سعودي الجنسية، مشيراً إلى أن أخاه (والد الطفل الآخر) تمكن من التعرف عليه في مركز الشرطة، ومشيراً إلى أن الشرطة لا تزال تبحث عن الجاني الآخر.
وتابع بأن الشرطة طلبت نسخة من مقطعي الفيديو اللذين صورتهما كاميرا منزل أحد الجيران، لافتاً إلى أنه يتوقع أن الجريمة كان هدفها السرقة وليس الخطف؛ حيث إن ابنه وابن أخيه كانا يحملان معهما هواتف محمولة حديثة، مؤكدا أنه قد يكون مخطئا.
وكشف طبيعة تصرفات الشخص المرافق للمعتدي قائلا: “لم ينزل أو يشارك في الحدث وابتسم لأخي لما شاهده، ويبدو عليه أنه بلا إنسانية، وقد لاحظ عليه الطفلان، وهو بالبقالة، تصرفات غير طبيعية، كأنه مجنون وربما يتعاطى مخدرات”.
وأوضح لماذا لم يكمل الجاني جريمته: ““صاحب السيارة السوداء، (الذي ظهر في الفيديو يقف أمام سيارة المجرم)، أرسله المولى عز وجل، ليسد الطريق أمام الجاني، حتى لا يتجرأ لإكمال جريمته”. وفق”أخبار24”.
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