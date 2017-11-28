لفظت إحدى الفتيات الأربع اللاتي تعرضن لحالة تسمم بأحد المطاعم الكبيرة بمحايل عسير الأسبوع الماضي، أنفاسها الأخيرة أمس الاثنين، فيما تحسنت حالة الثلاث الأخريات وغادرن مستشفى محايل العام.
من جهته، أكد رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع، وفقا لـ”سبق”، أن المطعم لا يزال مغلقا حتى الآن، ويُنتظر ظهور نتائج التحاليل المخبرية وتوصيات اللجنة المشكّلة، مشيرا إلى أن المطعم يملك رخصة سارية المفعول وجميع العاملين به يحملون شهادات صحية.
وكان الناطق الإعلامي للمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، قد بيّن أن الفتيات الأربع من عائلة واحدة، وتتراوح أعمارهن بين 18-24 عاما، وأُصبن بالتسمم الغذائي نتيجة تناول وجبة عشاء تم شراؤها من أحد المطاعم في المحافظة.
وأضاف أنه بعد نقلهن لمستشفى محايل العام الأسبوع الماضي تحسنت حالة ثلاث منهن وغادرن المستشفى، أما الرابعة فقد تم تحويلها لمستشفى عسير المركزي لكون حالتها حرجة، قبل أن تُتوفى أمس. وفق “أخبار24”.
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