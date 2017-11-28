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أظهر مقطع فيديو متداول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الدولي يحيى الشهري يقوم بإطعام أسد صغير.
وأبان المقطع الشهري وهو ممسك بأسد صغير بيده وباليد الأخرى يطعمه في فمه، فيما يقوم الأسد الصغير بتناول طعامه بنهم.
وفق “أخبار24”.
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج