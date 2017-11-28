بدأ مجلس الشورى جلسته أمس (الاثنين) قبل الـ10 صباحا على غير المعتاد، وذلك لإنجاز المواضيع المتأخرة، بناءً على طلب الديوان الملكي.
وناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437 – 1438هـ، رافضا الحلول التي طرحتها المؤسسة لسد عجزها، بعد تخييرها المجلس بين أن يتحمل المواطن الزيادة واللجوء إلى الدولة لسد العجز.
وشدّد الأعضاء على رفض زيادة الاستقطاع من رواتب المواطنين برفع الاشتراك، وزيادة سن التقاعد، وتحويل سنوات التقاعد للسنوات الميلادية.
وطالب الدكتور عبدالإله ساعاتي المؤسسة بالبحث عن حلول بعيدة عن المشتركين، مشيرا إلى أن المشكلة هي إخفاق المؤسسة في استثمار الأموال الهائلة التي لديها. وفق”أخبار24″.
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