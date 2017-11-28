صادق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على توصية لجنة المسابقات التابعة له، بعدم الموافقة على طلب لعب المباريات في ملاعب محايدة، إلا في ظل طوارئ أمنية تقرُّها اللجنة المختصة بالاتحاد.
وكانت لجنة المسابقات رفعت عقب اجتماعها الجمعة بطوكيو توصيات لتنفيذي الاتحاد، تضمنت عدم السماح باللعب بملاعب محايدة إلا بشروط محددة، وأن تتوافق الاتحادات المعنية على الملاعب المحايدة أو يحدد الاتحاد الآسيوي الملعب، كما تضمنت إلزام الاتحادات الوطنية بالتواصل مع الحكومات لاستثناء المنتخبات من حظر السفر.
يشار إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي كان قد وافق على طلب المملكة والإمارات العربية المتحدة أداء مباريات منتخباتهما وفرقهما ضد المنتخبات والفرق الإيرانية على ملاعب محايدة، وذلك على خلفية توتر علاقات البلدين الدبلوماسية مع إيران.وفق “أخبار 24”.
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