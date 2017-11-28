أوضحت مصادر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض طلب الاتحاد السعودي للعبة، المتعلق باستثناء ناديي الفتح والفيصلي لدخول الأول في المقعد المباشر والآخر في الملحق في دوري أبطال آسيا بعد اجتيازهم الرخصة الآسيوية.
وقالت المصادر ذاتها إن الآسيوي أكد أن شرط اللائحة واضح وهو دخول النصف الأول من أندية دوري المحترفين في البطولة، ولا يمكن أن يلعب أي فريق من النصف الثاني حتى لو اجتاز شروط الرخصة، وبالتالي تأكد مشاركة الهلال والأهلي في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا بعد عدم تمكن النصر والاتحاد والرائد من الحصول على الرخصة بسبب المعيار المالي، وأن الآسيوي سيعلن خلال الأسبوع المقبل من سيذهب إليه المقعد والنصف للأندية الأعضاء المشاركة في البطولة.
وكان الاتحاد الآسيوي قد حدد الأربعاء السادس من ديسمبر المقبل موعداً لإجراء قرعة نسخة 2018 التي سيشارك فيها الهلال والأهلي ضمن المجموعات المباشرة للنسخة المقبلة.
وكان الماليزي داتو ويندسور، أمين عام الاتحاد الآسيوي للعبة، قد أكد لـ”الاقتصادية”، أن الأخير سيبلغ الاتحادات المحلية بعدد مقاعد الأندية في النسخة المقبلة من دوري الأبطال بناء على الرخصة الآسيوية لكل بلد، وقال “كما تعلمون السعودية تحظى بأربعة مقاعد، ولكن بسبب إجراءات الرخصة فقد تم إبلاغنا بأنهم سيحصلون على مقعدين فقط على أن يتم تحويل المقعدين المتبقيين إلى دول أخرى، كما تشير إلى ذلك التعليمات”. وأضاف “الاتحاد الآسيوي يتابع دوما التراخيص سواء التي منحت أو حجبت، لكن حاليا بحسب ما وصلنا من الاتحاد السعودي فإن ناديين فقط سيشاركان في البطولة”.
يذكر أن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي في انتظار القرعة لتحدد مواعيد الجولات الست الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.
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