بوادر حرب باردة بدأت تظهر في الأفق، تأتي كتبعات لخروج الهلال من بطولة دوري آسيا وموجة السخرية التي رافقت ذلك من بعض جماهير الأندية، إذ تناول مغردون في «تويتر» صورة لخطاب كتب قبل 19 عاما، منسوب إلى رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن عبد الرحمن، موجه إلى الأمير فيصل بن فهد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم آنذاك، يشير إلى ترشيح نادي النصر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت عام 2000 ،بطلب من رئيس نادي النصر ليمثل السعودية في كأس العالم للأندية،كونه الفائز ببطولة كأس السوبر الآسيوي عام 1998.
وفيما تناول المغردون الخطاب (المسرب) بهدف التأكد من صحته، خرج آخرون ليؤكدوا أن الخطاب مزور وغير صحيح، وكان القصد منه التقليل من مشاركة نادي النصر في بطولة كأس العالم الأولى.وفق “عكاظ”.
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