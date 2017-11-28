أكد الناقد الرياضي عادل الملحم، أن نادي الهلال هو الفريق الأميز في الوقت الحالي، مُشددًا في الوقت ذاته على أن اللاعبين هم سبب ضياع بطولة دوري أبطال آسيا 2017.
و قال عادل الملحم، خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “جمالية كرة القدم بالتسلية بها.. ابتعدوا عن المثالية الزائدة وتضخيم الأمور.. بشرط عدم وجود الإساءة.. الطقطقة (دوارة)”.
وأضاف الناقد الرياضي قائلًا: “لا يجب إدخال الوطنية بالتشجيع.. الهلال يبقى الفريق الأميز ويمثل غرب القارة الآسيوية.. البعض نسوا المباراة وركزوا بقضية الطقطقة”.
واختتم تصريحاته بالإشادة بإدارة الزعيم، وقال الملحم: “إدارات نادي الهلال دائمًا توفق بالعناصر الأجنبية، ومن أضاع بطولة دوري أبطال آسيا هم لاعبو الفريق الهلالي”.وفق “المواطن”.
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