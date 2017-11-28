حصل لاعبو الفريق الاول بالنادي الأهلي النصيب الأكبر من التواجد في تشكيلة الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين بعد الفوز على القادسية بنتيجة 3 أهداف نظيفه.
وأعلنت شركة الإحصائيات “OPTA” عن تشكيلة الجولة حيث سجل الاهلي حضوراً بارزاً بتواجد 4 لاعبي، وجاءات التشكيلة كالتالي:
الحارس : عساف القرني “الاتحاد”.
الدفاع : مهنا العنزي “الباطن – جفين البيشي “التعاون” – معتز هوساوي “الأهلي” – منصور الحربي “الأهلي”.
وسط : كلاوديمير دي سوزا “الأهلي” – محمد فوزير “النصر” – صقر عطيف “الرائد” – روجيريو كوتينيو “الفيصلي.
هجوم : ليوناردو دي سوزا “الأهلي” – إسلام سراج “الفيصلي”.وفق “الإقتصادية”.
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