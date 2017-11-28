أصدرت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز الثاني للإبل قراراً، بحظر الشيلات ذات النعرات القبلية، أو قراءة أو نشر الأشعار أو الألقاب التي تشير للمفاخر القبلية، أو استذكار قصص من الماضي من شأنها إشعال النعرات القبلية.
وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان سلطان البقمي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن إدارة المهرجان حددت العديد من الضوابط والمعايير لفسح الشيلات والأشعار لنشرها خلال المهرجان، وستمنع نشر أي أعمال أو أشعار لا تطابق هذه الضوابط والمعايير.
ودعت إدارة المهرجان للالتزام بما جاء في نظام المطبوعات والنشر، مشددةً على ضرورة تقديم النصوص لإدارة المهرجان لفسحها قبل النشر، ومحذرةً من التشكيك والتقليل من شأن لجنتي التحكيم والتنظيم القائمتين بأمر المهرجان.
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