نجح جمرك ميناء ضباء في إحباط محاولتين منفصلتين لتهريب (431.706) حبة كبتاجون وترامادول مخدرة، كانت مخبأة في أماكن مختلفة يصعب كشفها داخل ثلاث شحانات قادمة عبر الميناء.
وأوضح مدير جمرك ميناء ضباء علي العطوي، أن جمرك الميناء ضبط (41.215) حبة كبتاجون كانت مخبأة بطريقة فنية خلف محاور شاحنة وصلت الجمرك عبر إحدى العبّارات، فيما ضُبط في ذات الوقت (31.680) ترامادول كانت مخبأة خلف محاور شاحنة قادمة للجمرك، وذلك بعد تثبيتها بحبال وربطها على هيكل الشاحنة.
وفي المحاولة الثانية أحبط جمرك ضباء محاولة لتهريب (358.811) حبة كبتاجون على متن شاحنة قدمت للجمرك، كانت مخبأة داخل تجويف الإطارات التي تسير عليها الشاحنة.وفق “أخبار 24”.
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