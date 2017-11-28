نفذت وزارة الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، حكم القتل (حد الحرابة) في ستة جناة من الجنسية اليمنية بمدينة أبها بمنطقة عسير؛ لارتكابهم جرائم قتل بشعة بحق مواطنين، وتشكيلهم عصابة للسرقة والاعتداء على المواطنين.
وقالت الوزارة إن الجناة (وهم: علي علي أحمد السفلي، وصادق أحمد صغير القطافي، ومحمد محمد حسن السفلي، وصالح محمد حسن ملضي، وزيد مجدر أحمد عشي، وعبدالله شوعي حسن ملضي)، جميعهم يمنيو الجنسية، شكلوا عصابة وقاموا بالاعتداء على عددٍ من المواطنين بالضرب وسلب ما معهم والاعتداء على ممتلكاتهم وسلب ما فيها.
وأضافت أن الجناة المذكورين أقدموا على قتل المواطنة حشيمة بنت مفرح عسيري وذلك بكتم نفسها أثناء نومها، والاعتداء على زوجها بعد ربطه وتقييد حركته وسلب ما بحوزتهما من مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أنهم قتلوا كذلك المواطن علي بن حسن بن محمد آل معافا، أثناء نومه وذلك بكتم أنفاسه وسلب ما بحوزته من مبالغ نقدية.
كما قام اثنان من الجناة (وهما: علي السفلي وعبدالله شوعي) بقتل المواطن محمد بن أحمد الحاتمي أثناء نومه بضربه بأداة حديدية (كريك) على رأسه، وقيامهما بسلب ماله وضرب زوجته مما أحدث بها إصابة.
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