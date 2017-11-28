كشفت مصادر تفاصيل جديدة، حول حادثة قيام أحد الأشخاص المجهولين بالترصد لطفلين في شارع جانبي بأحد الأحياء ومحاولة الاعتداء عليهما بساطور، والتي تم تداول مقاطع فيديو مصورة لها على نطاق واسع.
وأوضحت المصادر، بحسب “تواصل”، أن الحادثة وقعت ظهر الجمعة الماضية في حي المربع وسط الرياض، أثناء عودة الطفلين -البالغة أعمارهما 11 و12 عاماً- من إحدى التموينات.
وأشارت إلى أن الشخص المجهول حاول التعرض للطفلين أثناء وجودهما في البقالة، إلإ أن الطفلين خرجا منها للعودة إلى المنزل، وأثناء توجههما إلى منزل عمهما القريب منهما لاحظا نفس الشخص يتبعهما بسيارته، فقاما بالفرار بسرعة، وترجل الجاني من سيارته لملاحقتهما حاملاً الساطور، لكنهما فرَّا واختبئا في إحدى العمائر.
وأكدت المصادر أن الطفلين بصحة جيدة، وتم تقديم بلاغ للشرطة التي تكثف جهودها للقبض على حامل الساطور وكشف ملابسات الحادثة.
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