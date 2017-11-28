كشفت وزارة الصحة عن رصد 11 حالة إصابة بإنفلونزا الخنازير بمستشفى تيماء بمنطقة تبوك، بالإضافة لوجود ثلاث حالات يشبته في إصابتها بنفس المرض وبانتظار نتائج الفحص.
وأكد المتحدث الرسمي للوزراة مشعل الربيعان، وفقاً لـ”سبق”، أن الوزارة أجرت كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض، بما فيها تطعيم المخالطين لحالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير والكوادر الطبية بلقاح الإنفلونزا الموسمية.
وأضاف المتحدث أن وزارة الصحة أبلغت جميع المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والحكومية، بأن هناك نشاطاً ملحوظاً للإنفلونزا الموسمية مع بداية موسم الشتاء في المملكة.
فيما نفى الربيعان صحة الأنباء التي تحدثت عن رصد حالات إصابة بفيروس “كورونا” في مستشفى تيماء أو في منطقة تبوك عموماً، لافتاً إلى أن الوزارة تنشر يومياً على موقعها إحصائيات بحالات الإصابة بـ”كورونا”.
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