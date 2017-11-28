أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي توجيهاً لإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بالسماح لطبيب المركز الصحي الذي تتبع له المدرسة بالدخول إلى المدرسة أثناء الدوام المدرسي.
وتضمن توجيه نائب وزير التعليم، أن يُسمح للطبيب أو الممرض بدخول المدرسة أثناء الدوام المدرسي، بعد إبرازه بطاقة وخطاباً من إدارة المركز الصحي يطلب السماح له بالدخول، لأداء عمله المتمثل في تنفيذ البرامج الصحية والوقائية بالتعاون مع المرشد الصحي للمدرسة.
كما شمل توجيه الدكتور العاصي، أن يُسمح بعد التنسيق مع إدارة التعليم للفرق الطبية الوقائية بدخول المدرسة، وكذلك فرق الهلال الأحمر السعودي في حالات الطوارئ.وفق “أخبار 24”.
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