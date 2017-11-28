قال الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الفريق عبدالإله الصالح، إن مهمة التحالف في المجال العسكري تقوم على التدريب وتعزيز قدرات الدول الإسلامية.
ونفى الصالح، وفقاً لـ”الرياض”، نية التحالف التدخل عسكريا في أرض أي دولة أو المساس بسيادة الدول، مشيراً إلى أن دوره يتركز في دعم الدول الأعضاء التي تعاني من الإرهاب في المجالات العسكرية والسياسية والإعلامية والمالية.
وأشار إلى أن التحالف لن ينزلق إلى مهاترات وخلافات سياسية؛ لأنه مبني على أساس العمل المشترك والإجماع، ويركز على مكافحة الإرهاب من خلال مبادرات الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.
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