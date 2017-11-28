توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق الدوادمي والقصيم والشرقية وكذلك على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وأضافت الهيئة في بيانها عن حالة الطقس أنه من المتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة. وفق”أخبار24″.
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